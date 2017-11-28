Sotheby’s продал шедевр Модильяни за рекордные 157 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby’s поставил собственный рекорд, продав с молотка картину Амедео Модильяни более чем за 157 миллионов долларов.

Полотно «Лежащая обнаженная» было написано мастером в 1917 году и входит в серию из двух десятков картин в стиле ню. Шедевры серии выставлялись в крупнейших музеях мира, в том числе в Метрополитен (Нью-Йорк) и английском Институте искусства Курто.

«Лежащая обнаженная» - самое большое полотно, написанное Модильяни. Предыдущий владелец купил картину на аукционе почти за 27 миллионов долларов. Стартовая цена шедевра в Sotheby’s, составила 150 миллионов. В своем Twitter аукционный дом заявил, что это самое дорогое произведение искусства, проданное в его стенах.

Кстати, еще одну картину Амедео Модильяни из той же серии продали с аукциона Christie's в 2015 году за 170 миллионов долларов.

Амедео Модильяни – итальянский художник, один из самых ярких представителей экспрессионизма. Картины в жанре ню стали вершиной его творчества.