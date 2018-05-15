«Живописный» скандал: Рыболовлев судится с Sotheby's

Известный миллиардер из России Дмитрий Рыболовлев принял решение судиться с аукционным домом Sotheby's. Соответственный иск был подан в один из судов Нью-Йорка 2 октября. В нём идёт речь о взыскании 380 млн. долларов за материальный ущерб. Олигарх считает, что представители аукциона оказали содействие арт-дилеру из Швейцарии Иву Бувье, когда тот продавал бизнесмену произведения искусства по завышенной цене.

Дмитрий Рыболовлев сообщил, что за последние годы купил у швейцарца 38 картин на сумму 2 млрд. долларов. Истец считает, что данный показатель в 2 раза превышает реальную стоимость. Sotheby's принял участие в трети перечисленных сделок. «Аукционный дом обвиняется в оказании помощи в совершении крупнейшей аферы в истории искусства», - озвучивает иск издательство Bloomberg. Дом Sotheby's планирует добиться у суда полной отмены претензий Рыболовлева.

Дмитрий Рыболовлев известен продажей полотна Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 млн. долларов. Вместе с Романом Абрамовичем, Дарьей Жуковой, Вячеславом Моше Кантором и Леонидом Мехельсоном он входит в список крупнейших российских коллекционеров произведений искусства.