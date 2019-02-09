Facebook ведёт слежку за потенциально опасными пользователями

В «чёрный список» попали люди, угрожавшие руководству соцсети, и бывшие сотрудники, недовольные увольнением. В расследовании канала CNBC говорится, что Facebook ведёт список потенциально опасных пользователей с 2008 года, однако общеизвестно о нём стало только сейчас.

Один из находящихся в списке сделал запись в соцсети в текстом «Завтра вы за всё заплатите». Служба безопасности мгновенно отреагировала на это и выследила юзера по геолокации. Обнаружив, что потенциально опасный пользователь проживает в стране, где расположен офис компании, служба связалась с местными силовиками.

В самой компании объясняют ситуацию тем, что отслеживание по смартфону начинается лишь в исключительных случаях и безопасность сотрудников находится в приоритете компании. Однако бывшие сотрудники компании рассказывают, что в списке находятся уже сотни людей, большинство из которых об этом даже не подозревают. Смущает также отсутствие конкретных правил занесения в список, который называется «Под наблюдением». Так, всё те же бывшие сотрудники отмечают, что попасть туда можно уже за «оскорбление Марка Цукерберга».