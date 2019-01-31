Apple представит для Китая новые цветовые решения iPhone XS и XS Max

Планируется, что в марте на рынке Китая появятся смартфоны компании Apple iPhone XS и iPhone XS MAX, которые от остальных моделей будут отличаться эксклюзивным цветом China Red.



Планы компании по выпуску смартфона в особом цвете специально для китайского рынка стали известны из сообщений сотрудников сборочных цехов компаний-партнеров Apple в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple собирается выпустить iPhone с более мощной 3D-камерой в 2020 году. Новинка позволит улучшить разрабатываемые корпорацией технологии дополненной реальности. Новая камера сможет работать на расстоянии до 5 метров. Помимо этого,новая система будет применять лазерный сканер вместо применяемой сейчас технологии точечной проекции, которая не настолько хорошо работает на больших расстояниях.