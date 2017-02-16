Продукция Apple может заговорить голосом куклы Барби

Apple совершила покупку компании Pullstring, которая создает голоса для игрушек. По предположениям обозревателей, цена сделки приблизительно равна тридцати миллионам долларов.

Pullstring создана бывшими сотрудниками киностудии Pixar Animation Studios, занимается она разработкой голоса для игрушек, в том числе и Hello Barbie, в связи с чем некоторые предполагают, что скоро голосовой ассистент компании Apple - Siri заговорит голосом куклы Барби.

Именно усовершенствование голосового ассистента компании Apple, по словам кспертов, являлось причиной совершенной покупки, поскольку Siri сейчас занимает второе место в тесте Loup Ventures после разработки комрании Google - Google Assistant, дав 78,5% правильных ответов на проверчные вопросы.

Лидерами рынка голосовых ассистентов являются Google Assistant, Siri и Amazon Alexa.