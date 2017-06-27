Стала известна опасность общедоступных сетей wi-fi и Bluetooth

Устройство, подключенное к общественной сети wi-fi, очень просто взломать хакеру, ведь подключаясь к такого рода сети пользователь соглашается предоставить данные своего гаджета в открытый доступ.

При использовании таких сетей ни в коем случае нельзя вводить пароли от банковских приложений и прочие персональные данные. Если всё же пришлось воспользоваться общедоступной сетью, лучше делать это максимально быстро и тут же «забыть» потенциально-опасный wi-fi.

Постоянно включенный Bluetooth также может представлять опасность для вашего устройства и данных. Хакер в состоянии незаметно к нему подключиться и оставить на гаджете вирус или украсть важную информацию. Кончено, для этого он должен находиться в зоне обнаружения устройства, однако в большом и тесном городе это не такая уж и редкость. Те, кто любят послушать музыку через bluetooth-наушнки, ездя в метро или автобусе — идеальная мишень для злоумышленника.