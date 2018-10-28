TCL анонсировала выпуск пяти смартфонов с гибкими экранами

Разработчики китайской компании TCL, которые владеют брендами BlackBerry и Alcatel, анонсировали выпуск сразу нескольких смартфонов, в числе которых устройство, трансформирующееся из смартфона в смарт-часы.

Все пять разработок компании отличаются гибкими экранами, позволяющими трансформироваться в различные гаджеты. Так например, два устройства будут похожи на планшет, который способен загибаться во внутрь и наружу, еще два будут напоминать телефон-раскладушку, который также не будет иметь ограничений в сторонах изгиба, а одна будет представлять собой смартфон-часы.

Представители китайской компании рассказали, что данные новинки с гибкими экранами будут презентованы не ранее 2020 года.

Напомним, что первое устройство с гибким экраном было выпущено китайским производителем Rouyu Technology в конце 2018 года.