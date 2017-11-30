Компания TCL в РФ начала продажи Alcatel 1X и Alcatel 1C 2019

Выпуск смартфонов под брендом Alcatel уже давно принадлежит управляющей компании TCL Communication.

TCL Communication объявила о российских продажах Alcatel 1X и Alcatel 1C 2019 года, которые можно купить за 7 990 и 4 990 рублей соответственно.

В Alcatel 1X установили 5,5-дюймовый экран с разрешением HD+. Также аппарат получил сканер отпечатка пальца и двойную камеру с датчиками 13+2 Мп. «Сердцем» бюджетного смартфона стал MediaTek MT6739. Памяти в устройстве 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной.

Стоит отметить, что в Alcatel 1X установлен аккумулятор ёмкостью 3000 мАч и NFC для бесконтактных платежей.

В Alcatel 1C уже находится более простой процессор SC7731E, 1 ГБ ОЗУ и всего 8 ГБ ПЗУ. Экран смартфона тоже небольшой по современным меркам — 4,95 дюйма, а его разрешение 960х480 пикселей. Камеры в аппарате самые простые — на 5 Мп основная и 2 Мп фронтальная. Alcatel 1C работает под управлением Android Go edition, а вот в Alcatel 1X установлена версия ОС Android 8.1 Oreo.