Компания LG анонсировала новые смартфоны K40, K50 и Q60

LG решила раньше обещанного раскрыть свои новые недорогие смартфоны, которые планировали представить на выставке MWC 2019.



Речь ведется о трех моделях — LG K40, K50 и Q60, причем последний можно назвать самым интересным среди остальных. В нем установлен 6,26 дюймовый экран с каплевидным вырезом и тройная камера.

Стоит отметить, что экран в аппарате с очень большими рамками, поэтому сложно понять зачем в таком смартфоне делали вырез.

Тройная камера в смартфоне на 16+5+2 Мп. Оперативной памяти в LG Q60 3 ГБ постоянной 64 ГБ, про процессор пока ничего не сообщается.

LG K50 получил экран как у старшей модели, ОЗУ 3 ГБ, а вот постоянной памяти в этом смартфоне уже меньше – 32 ГБ. Камера тут уже двойная с 13 и 2 Мп датчиками.

Самая младшая модель будет оснащена классическим экраном с диагональю 5,7-дюйма. Памяти в смартфоне 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Основная камера в этом аппарате одинарная на 16 Мп.

Стоит отметить, что все три аппарата получили сканер отпечатка пальца на задней панели и отдельную кнопку вызова Google Assistant. Что касается всех подробностей и цен, то их вероятно озвучат на выставке MWC 2019.