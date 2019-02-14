«ВКонтакте» запустит аналог сервиса TikTok

«Вконтакте» на этапе разработки нового сервиса, похожего на социальную сеть, одного с основной функцией – передачей коротких видеороликов между пользователями. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с концепцией проекта.

Приложение будет существовать отдельно, однако перекликаться социальные сети будут подобно тому, как перекликаются Instagram и Facebook. В настоящее время название проекта умалчивается, представители компании «Вконтакте» не дают никаких комментариев.

Известно также, что разработка выйдет в середине 2019 года. Похоже приложение будет на набирающий популярность портал TikTok, в котором также пользователи отправляет друг другу видео. Функционал российского приложения будет включать в себя возможность проведения различных челенджей, заданий под музыку, батлов между пользователями разных групп.