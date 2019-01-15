В России набирает популярность среди детей и подростков приложение для обмена видео TikTok

UBS Evidence Lab опубликовала статистику самых посещаемых на данный момент соцсетей и приложений для переписок среди российской аудитории.

Среди социальных сетей первые места были присвоены Instagram и «Вконтакте», а среди мессендж-приложений - WhatsApp и Viber. Самый молодой участвующий таких соревнований – соцсеть, в которой пользователи могут обмениваться короткими видео TikTok, занявший достойное 4-е место.

Компания ByteDance из Китая создала приложение в 2016 году. Известно, что TikTok на сегодняшний день имеет более пятисот миллионов пользователей. По статистическим данным из Минкомсвязи РФ, более 40 процентов пользующихся приложением – граждане, которым еще не исполнилось 18 лет.

Также есть информация о среднем количестве времени, проведенном пользователями в соцсети – 13 минут в сутки. На первом месте в России приложение «Вконтакте» - 33 минуты, на втором Instagram – 24 минуты.