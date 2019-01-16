В Android Q исчезнет кнопка «Назад»

В Android 9 Pie система навигации с тремя кнопками была заменена системой с двумя ​​кнопками.

Кнопка недавних приложений была удалена, а кнопка возврата осталась. Однако кнопка «Домой» превратилась в таб для жестов. В Android Q Google планирует полностью отказаться от обычной кнопки «Назад». В соответствии с ранней сборкой Android Q, поисковой гигант тестирует два способа изменений системы навигации.

В первом случае, кнопка «Назад» заменится жестом. Для того чтобы вернуться назад, необходимо провести пальцем влево по «таблетке» навигации. Также экспериментальный интерфейс имеет новую плавную анимацию, когда используется быстрый жест многозадачности. Чтобы легко переключиться между приложениями, необходимо просто провести пальцем прямо по «таблетке».

Официальный дебют Android Q состоится в мае текущего года на Google I/O 2019. Ожидается, что обновление будет включать новый нативный общесистемный темный режим и улучшенные средства управления конфиденциальностью.