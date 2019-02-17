В 2019 году 100 млн смартфонов получат кнопку вызова Google Assistant

Google очень активно стала продвигать своего голосового помощника Google Assistant, а для удобства в новых смартфонах Xiaomi, Nokia, LG и других появится аппаратная кнопка вызова ассистента.

В Google сообщили, что заключили договор с большим количеством производителей, которые в новых своих смартфонах на боковой грани начнут устанавливать кнопку для вызова Google Assistant.

Уже сейчас такая кнопка есть в представленных LG G8 ThinQ, V50 ThinQ и K40, Nokia 3.2 и 4.2, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Mi 9, Vivo V15 Pro.

А вот Samsung уже давно начала устанавливать аппаратную кнопку, но она в первую очередь вызывает фирменного помощника Bixby.

Ожидается, что в 2019 году Google Assistant получит отдельную кнопку, как минимум в 100 млн смартфонах.