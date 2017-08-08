Потоковый сервис Google Project Stream могут показать на GDC 2019

В минувшем году появилась первая информация о будущем потоковом сервисе для игр, под кодовым названием Yeti (сейчас он известен как Project Stream).

Его разрабатывает Google и позиционирует как универсальное решение для Chromecast, фирменной телеприставки или браузера. Сегодня же компания разослала приглашения для прессы на мероприятие в рамках конференции GDC 2019, которая пройдёт во второй половине марта. Как ожидается, там состоится официальная презентация продукта.Само мероприятие пройдёт 19 марта.

Судя по всему, сервис находится на стадии разработки, поэтому скорого полноценного запуска ожидать не стоит. Вероятно, он будет полагаться на облачные сервисы Google. Также отметим, что в конце 2018 года редактор издания Kotaku Джейсон Шрайер опробовал бета-версию Project Stream и был впечатлён качеством работы. И хотя при передаче нельзя было изменить качество видео, а платформа не держала даже 60 FPS, журналист смог запустить Assassin’s Creed Odyssey на Macbook Air 2013 года.