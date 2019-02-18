Vivo представила смартфон V15 Pro с выезжающей камерой

Новый Vivo V15 Pro оснащен вплывающей селфи-камерой. Камера расположена «внутри» устройства и появляется только для того, чтобы сделать селфи.



Зачем она нужна? Это позволяет смартфону иметь полноэкранный режим без ограничений «рамки». Расположена она в правом верхнем углу (спереди) и имеет 32-х мегапиксельный сенсор.

На задней панели у Vivo V15 Pro камера с 48-мегапиксельным сенсором, наподобие того, что мы видели в Honor View 20. Далее идёт 8-мегапиксельный, широкоугольная модуль, а также 5 мегапиксельный сенсор глубины резкости. Фронтальная и основная камеры распознают лица, а так же адаптируются для съемки в ночном режиме.

Смартфон среднего класса с процессором Qualcomm Snapdragon 675, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Слоты для карт SIM и MicroSD разные. Порт обычный Micro USB. ОС –Android 9.0, и дополнительный пользовательский интерфейс Funtouch OS 9 от Vivo. Ещё появилась кнопка вызова Google Assistant, новый сенсорный распознаватель отпечатка пальца 5-го поколения (встроен в дисплей), Bluetooth 5.0.

Vivo анонсировала V15 Pro для своих рынков и для Китая. Индия станет первой страной, где можно будет приобрести смартфон. Он не будет официально выпущен в США и России, но его явно можно будет купить с доставкой. Vivo пока не подтвердил дату выпуска и цену.