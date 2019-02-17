IQOO будет выпускать премиальные смартфоны, в конструкцию которых войдет тройная камера.

Компания Vivo создала сегмент IQOO для производства и распространения смартфонов премиум-класса. Недавно компания в прямом эфире впервые продемонстрировала предстоящее мобильное устройство. Ранее подробности дизайне и внутреннего наполнения не были известны, но сейчас стало понятно, что смартфон Vivo IQOO получил тройную камеру на задней панели в левом верхнем углу.

Несколько дней назад компания IQOO подтвердила, что его первый смартфон будет иметь флагман Qualcomm Snapdragon 855 SoC, но остальные данные пока остаются в секрете.

Тем временем Vivo готовится к выпуску своего смартфона V15 Pro, который появится в Индии 20 февраля. Согласно слухам, он имеет 3 камеры сзади и 1 32-мегапиксельную фронтальную. Пользователи ожидают, что цена на смартфон составит приблизительно 23 тыс. рублей.



