Стали известны главные отличия бюджетного VIVO V15 от флагманского V15 Pro

27 февраля крупнейшая китайская компания по производству смартфоном VIVO запустила в Индии VIVO V15 Pro. Однако неожиданным известием для общественности стало то, что компания презентовала сразу профессиональный вариант смартфона.

Через 7 дней после запуска V15 Pro, Hi-Tech компания презентовала непрофессиональный вариант бюджетного гаджета в Таиланде – VIVO V15. Модель внешне похожа на новинку Pro, но отличия по параметрам присутствуют. Это и позволило главным образом сделать дешевле стоимость смартфона на $345.

Отличия:

1. По функциональности младшая модель уступает – VIVO V15 - MediaTek Helio SoC P70, VIVO V15 Pro - Snapdragon 675

2. Камера у V15-32 - мегапикселя, у Pro - 48.

3. Аккумулятор V15 - 4000 мАч, Pro 3700 мАч.

4. У флагмана V15 больше дисплей - 6,53, V15Pro - 6,39

5. Сканер отпечатков у V15 на тыльной стороне аппарата, а у Pro под экраном.