Хакеры взломали защиту Denuvo в Metro: Exodus за пять дней

Группа CPY сумела взломать защиту Denuvo в игре Metro: Exodus. Продукт 4A Games уже находится в бесплатном доступе на торрентах.



Релиз новой части шутера по вселенной книг Дмитрия Глуховского на PC, PS4 и Xbox One состоялся 15 февраля. Напомним, что на персональные компьютеры игра распространяется через Epic Games Store.

Metro Exodus шутер от первого лица, в котором рассказывается о постапокалиптическом мире. Действия разворачиваются в 2035 году в московском метро и за его пределами. Напомним, что эта игра станет третьей в серии.