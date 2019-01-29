Хакеры взломали защиту Denuvo в Metro: Exodus за пять дней

Сегодня, 05:06

Группа CPY сумела взломать защиту Denuvo в игре Metro: Exodus. Продукт 4A Games уже находится в бесплатном доступе на торрентах. 

 
Релиз новой части шутера по вселенной книг Дмитрия Глуховского на PC, PS4 и Xbox One состоялся 15 февраля. Напомним, что на персональные компьютеры игра распространяется через Epic Games Store. 
Metro Exodus шутер от первого лица, в котором рассказывается о постапокалиптическом мире. Действия разворачиваются в 2035 году в московском метро и за его пределами. Напомним, что эта игра станет третьей в серии.

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