HTC презентовала первый в нынешнем году смартфон Exodus 1s

Новый гаджет стал развитием прошлогоднего блокчейн-телефона Exodus 1.

Недавно компания HTC Тайвани недавно презентовала новый бюджетный смартфон Exodus 1s. Данная модель стала разработкой предыдущей версии, которая была представлена в прошлом году. Стало известно, что стоимость первого в нынешнем году гаджета от HTC будет варьироваться от 250 до 300 долларов, что намного дешевле, чем оригинал данного гаджета, цена которого начиналась с 700 долларов. Отметим, что новый девайс будет оснащен специальным приложением-кошельком HTC Zion.

Пользователи с таким приложением сможет пользоваться любыми видами криптовалют. Если проанализировать нынешнюю модель и прошлогоднюю, то можно отметить, что в новый гаджет сможет выполнять функцию полноценной ноды и мастерноды. Говорят, что новая версия смартфона сможет синхронизироваться с блокчейн-сетью.