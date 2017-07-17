Uber Russia стал доступен еще для 104 городов России

Интернет-сервис такси Uber Russia запустил свое приложение дополнительно еще в 104 городах России. Это практически удвоило охват территории пользования услугой.



Если учитывать малонаселенные города России, где есть Uber Russia, то охват составит 250 городов. Территориальное расположение раскинулось от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

В числе городов-новичков оказались: Улан-Удэ, Якутск, Ярославль, Абакан, Архангельск, Астрахань, Владикавказ, Ессентуки, Иваново, Йошкар-Ола, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сызрань и др.

Отмечается, что руководство компании намерено вложить в бизнес в 2019 году более 2 млрд рублей. В 2018 году произошло слияние Uber Russia и «Яндекс.Такси». При этом с обеих сторон было влито в бизнес 325 млн долларов США. Общий бизнес компаний оценен в сумму свыше 3,8 млрд долларов США.

Uber Russia владеет 36,9% акций, еще 3,8% принадлежат сотрудникам и 59,3% владеет «Яндекс». Uber Russia получил популярность за счет низкой цены за поездку и ряда функций в приложений.