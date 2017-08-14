Meizu 16s выйдет в апреле и окажется чуть дороже Xiaomi Mi 9

Исполнительный директор компании Meizu Джек Вонг (J. Wong) подытожил имеющуюся на данный момент информацию о новом флагманском смартфоне Meizu 16s, а также обозначил сроки его появления в продаже.



Meizu 16s оснащен безрамочным экраном Super AMOLED диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 19.5:9, который покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. В качестве аппаратной основы выступает современная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, пользователям предложат несколько версий, которые отличаются объемом памяти.

В основной камере установлен главный датчик изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, также реализована система оптической стабилизации изображения. Емкость аккумулятора составляет 3600 мАч, смартфон поддерживает бесконтактные платежи благодаря модулю NFC, за отсутствие которого критиковали Meizu 16.