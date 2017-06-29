Реджи Фис-Эме уходит из Nintendo на пенсию

Руководитель американского подразделения Nintendo Реджи Фис-Эме объявил о своём уходе на пенсию с 15 апреля.

Его место займёт Даг Боузер (да, фамилия как у злодея из Super Mario).

Действующий президент корпорации Сюнтаро Фурукава поблагодарил Реджи за все его заслуги, а также за то, что он уходит в период развития Nintendo, когда компания на подъёме и не испытывает никаких трудностей.

Сам Реджи сообщил, что Nintendo навсегда останется в его сердце.

Реджи Фис-Эме работал в Nintendo больше пятнадцати лет. Со своей дебютной презентации на Е3 2004 он привлёк внимание общественности, пообещав задать жару игровой индустрии. Вообще-то обещание он выполнил.

На The Game Awards 2018 Реджи вышел на сцену вместе со своими коллегами из PlayStation и Xbox, чтобы открыть церемонию награждения видеоигр.