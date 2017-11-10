Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung

Крупнейшие российские ритейлеры в четверг открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung линейки Galaxy S, которые южнокорейский производитель представил накануне.

Samsung 20 февраля презентовал смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. Устройства начнут продаваться в России с 8 марта по рекомендованной розничной цене: 68,99 тысячи рублей за версию Galaxy S10 и 76,99 тысячи рублей за Galaxy S10+. Модель Galaxy S10e будет стоить 56,99 тысячи рублей. Цена на Galaxy S10+ в керамическом корпусе с объемом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ составит 124,99 тысячи рублей.

Крупнейшие российские ритейлеры "Связной/Евросеть", "М.Видео-Эльдорадо", МТС, "Билайн", "Мегафон" в четверг открыли предзаказ на новинки, который продлится до 7 марта. При этом "Связной/Евросеть", "М.Видео-Эльдорадо" и "Билайн" начнут доставку заказанных устройств 1 марта.