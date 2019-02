Outlaws of the Old West: онлайновый вестерн для РС-игроков

Издательство Wandering Wizard анонсировало проект студии Virtual Basement, которая принимала участие в разработке ARK: Survival Evolved.

Онлайновый боевик с элементами выживания Outlaws of the Old West совсем скоро, 12 марта, появится в раннем доступе Steam.

Разработчики обещают открытый мир площадью в 144 квадратных километра. Игроки будут пытаться обустроиться в нём, не умереть от голода или жажды и не погибнуть в когтях хищных животных или от рук других игроков. На их самочувствие будут влиять климат и погодные условия.

Чтобы справиться с суровой природой Дикого Запада, участники колонизации смогут охотиться, рыбачить, добывать ресурсы, осваивать ремёсла и собственноручно возводить собственную ферму или ранчо. При этом можно строиться в любой точке карты, не учитывая никакие границы участка. А регулировать законы человеческого общежития разработчики надеются с помощью системы кармы и охотников за головами.

Стоимость игры пока неизвестна.