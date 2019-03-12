Информационный сервис игры «Warface»: долгожданное обновление «Армагеддон» станет боевым пропуском на планету Марс

Разработчики игры «Warface» провели презентацию нового обновления игры - «Армагеддон». С помощью боевого пропуска герои смогут участвовать в спецоперации «Марс».

Warface является научно-фантастической онлайн-игрой и стремительно набрала популярность, завоевав внимание тысячи пользователей. И это не удивительно, так как в ней представлен инновационный дизайн, удобное управление, уникальный процесс прохождения игры. Ни смотря на то, что игра вышла семь лет назад, количество игроков только растёт. А всё потому, что разработчики всё время добавляют различные обновления и нововведения.

«Армагеддон» — является частью нового обновления, которое с нетерпением ждут поклонники. Информационный сервис игры заявляет, что «Армагеддон» связан со спецоперацией «Марс» по стилю и главное по сюжету. Напомним, что «Марс» будет продолжением операций «Припять» и «Восход». Игроков ждёт уйма захватывающих заданий.

В грядущем обновление сохранены самые известные механики «Синдиката», а также добавлены новые. Игроки смогут попробовать новые возможности с получением предметов и выполнения заданий. Все участники смогут получить специальный сет снаряжения «Армагеддон» с уникальными предметами. Помимо этого будут доступны больше сотни временных и постоянных наград – оружие серий «Фобос» и «Деймос», дробовик Typhoon F12 и так далее.

Запуск обновления «Армагеддон» назначен на 11 июня этого года.



