Blizzard намерены расширить вселенную Overwatch

Сотрудники Activision Blizzard собираются порадовать фанатов новыми проектами по вселенной Overwatch. Заявление прозвучало из уст руководителя подразделения компании Джэя Аллена Брэка.

Во время ежеквартального отчета глава Blizzard Entertainment Дж. Аллен Брэк сообщил о намерении создать ряд проектов, которые дополнят и расширят игровую вселенную Overwatch. Брэк напомнил, что франшиза является одной из основных и наиболее приоритетных в Blizzard, и заявил о намерении не просто обновлять старую версию игры новыми персонажами и картами, а и создать что-то новое по ее мотивам.

Фанаты уже давно просят студию побольше рассказать о вселенной полюбившегося миллионам Overwatch, а в ответ получают лишь новые локации и персонажей, которые только подливают масла в огонь негодования поклонников и практически никак не объясняют события внутри игры.