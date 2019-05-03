Конкурент Google Amazon намекнул на возвращение на рынок смартфонов

Это произойдет, если компания сможет разработать «дифференцированную концепцию» для будущих гаджетов.

Некоторое время назад главный конкурент Google компания Amazon намекнула на возможное возвращение на рынок смартфонов. Вице-президент по устройствам и сервисам Amazon также сказал, что это произойдет, если они смогут разработать «дифференцированную концепцию» для будущих гаджетов. Дело в том, что рынок по производству и продажам смартфонов больший, и для компании это был бы интересный опыт. В данной сфере нужно экспериментировать, а товары должны отличаться от уже существующих.

Напоминаем, что впервые компания Amazon попыталась выйти на рынок смартфонов в 2014 году, когда презентовала устройство Fire Phone. Данный гаджет назвали первым 3D-телефоном, так как картинка на его экране симулировала 3D-изображение. Изготовление смартфона привело к сильным убыткам - 170 миллионов долларов после выпуска своего смартфона.