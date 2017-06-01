Корпус Deepcool Matrexx 50 обзавелся двумя стеклянными панелями

Компания анонсировала выход нового компьютерного корпуса, в который можно вставить материнские платы типа Mini-ITX, Micro-ATX и другие.

Некоторое время назад компания Deepcool поведала о будущей презентации нового компьютерного корпуса Matrexx 50, который обзавелся двумя панелями, изготовленными из закаленного стекла. Толщина таких панелей 4 мм. Они располагаются с боку и спереди самого корпуса. Сама новинка разработана таким образом, чтобы обеспечить хорошее прохождение воздушного потока. Размеры корпуса составляют 442 на 210 на 479 мм, а масса составляет 7,4 килограмма.

Помимо этого, в самой конструкции будет располагаться четыре 2,5-дюймовых накопителя, а также два устройства для хранения данных в формате 3,5 дюйма. В систему можно вставить самое большое количество карт расширения – их насчитывается семь. Для охлаждения системы можно использовать как воздушную систему, так и жидкостную. На панели, где располагаются разъемы, есть место для наушников и микрофона, а также два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Отметим, что пока информации о стоимость такого корпуса нет.