Стали известны бойцы первого Kombat Pack в Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm на днях анонсировала состав персонажей, которые войдут в первый Kombat Pack всемирно известного файтинга Mortal Kombat 11.

Разработчики представили трех каноничных персонажей вселенной Mortal Kombat: Шанг Цунга, Синдел и Ночного Волка. Также создатели анонсировали появление трех гостевых персонажей, как они делали в предыдущих сериях игры. На данный момент официально подтверждено лишь появление героя комиксов Спауна, тайна личности оставшихся персонажей неизвестна. Фанаты строят теории и догадки, основываясь на едва уловимых звуках и 25-кадрах, записывая в претенденты на появление даже Терминатора Т-800, сыгранного легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Но если подобные догадки вызывают у авторов лишь улыбки, то реакция на главного героя этого дополнения Шанг Цунга несказанно порадовала весь состав разработчиков. Миллионы фанатов по всему миру восхитились дизайном и проработкой персонажа, а особенное ликование у них вызвали «пасхалки», которыми авторы окружили героя, что дополнительно подогревает интерес к серии.

Доступ к Kombat Pack откроется 18 июня для обладателей расширенной версии игры, владельцы стандартной сборки смогут опробовать новых персонажей позже.