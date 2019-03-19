Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард сообщил, что студия готовит сюрприз для поклонников игровой серии Fallout.

Говард признал, что игра Fallout 76 вышла не совсем успешной, и часть критики она заслужила. Но, как он отмечает, студия ожидала негативные отзывы в свой адрес, так как они пытались отойти от старого видения игры и создать ее обновленную версию, а это могло понравиться далеко не всем поклонникам франшизы. Также разработчик жалеет, что игра вышла слишком рано, и они не смогли изучить все недочеты во время бета-тестирования.

Тодд Говард сообщил, что на данный момент студия исправила все ошибки в игре, что приятно удивит игроков, давно не заходивших в игру. Вдобавок он анонсировал большой сюрприз для всех фанатов Fallout 76 на игровой выставке E3, которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе.

Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.