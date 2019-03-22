Microsoft провела закрытую презентацию секретного двухэкранного гаджета

Корпорация Microsoft провела закрытое мероприятие для сотрудников, на котором представила собственный концепт устройства с двумя экранами и несколько его прототипов.

Известно, что над подобным устройством под кодовым именем «Andromeda» уже несколько лет работают инженеры из Редмонда, но дальше слухов и неофициальных «сливов» набросков от инсайдеров дело обычно не двигалось. Также в СМИ мелькала информация и о другом устройстве Centaurus, которое должно стать прародителем целой линейки гибридных планшетов и ноутбуков с двумя дисплеями. Впервые о Centaurus ещё в декабре прошлого года написал портал Windows Central. Но если Andromeda представляла собой скорее гибрид смартфона и планшета, то Centaurus это явно нечто более массивное. Видимо, раз нишу складных смартфонов уже активно занимают корейские и китайские производители, в Microsoft решили отказаться от Andromeda в пользу чего-то более внушительного. Ожидается, что гибридное устройство станет угрозой для iPad от Apple.

В апреле появились первые патентные изображения устройства, на которых видно, что оно выполнено в форме книжки и складывается дисплеями внутрь. Сгибающая конструкция выполнена из двух независимых шарнирных узлов, отвечающих за положение экрана.

Очень необычно, что Microsoft провела презентацию для сотрудников вместо того, чтобы показать свои разработки широкой публике, но это может указывать и на то, что цикл создания устройства уже близится к завершению. Согласно новой информации, Centaurus станет одним из первых устройств на Windows Lite, облегчённой версии Windows 10, созданной для конкурентов Chromebook от google и двухэкранных гаджетов.