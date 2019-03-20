В России начались продажи фотокамеры «Зенит» стоимостью 5 тысяч евро

В России официально объявили о старте продаж легендарных фотоаппаратов «Зенит». В представленной модели обновили внешний вид, добавили уникальный объектив отечественной разработки. Аппарату дали новое название «Зенит М».

Модернизированный Zenit M разработан на базе камеры Leica M (Type 240), но есть несколько отличий в базе и программном обеспечении. Новый объектив Zenitar 35 mm f/1.0, выполнен из металла и стекла. Аппарат производится на территории РФ.

Дизайнеры обновленной камеры Zenit M повторили облики советских фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». Директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что данный проект успешное возраждение ленегды отечественного бренда. Цена на фотоаппарат будет адекватной относительно своего премиального сегмента, примерно от 5 до 6 тысяч евро.

«Зенит» малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, произведенный в СССР в 1950-е годы. Известны более 40 серийных моделей фотоаппаратов «Зенит», по большей части являющихся оригинальными разработками КМЗ. Все они рассчитаны на применение фотоплёнки типа 135 и предусматривают использование сменных объективов. Специальные варианты фотоаппаратов «Зенит» («Зенит-ЕС», «Зенит-12сдс», «Зенит-122С») использовались в фоторужьях «Фотоснайпер», выпускавшихся на КМЗ с 1965 г. Всего выпущен 39.019 экземпляр

Отмечается, что новый «Зенит М» позволяет работать со светочувствительностью в диапазоне от 100 до 6 400. Возможна серийная съемка со скоростью три кадра в секунду.