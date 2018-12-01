В России состоялся первый звонок при помощи 5G

Впервые в истории страны опробовали сеть нового поколения 5G. Уже совершили первый видеозвонок. Опробовали новую связь призедент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям «Мегафона» Фредерик Ванрсчуйзе. Тесты этой технологии в России провел «МегаФон». Он же станет первым, кто запустит 5G по всей стране.

Следующий звонок в новой сети опробовали абоненты МегаФона и Tele2. По его итогам подтвердили техническую возможность совместного использования сети 5G разными операторами. Абонентами были Фредерик Ванрсчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. За сетями нового поколения 5G огромное будущее. Цифровизация в последние годы в России и в мире стала важным фактором роста как для бизнеса, так и для государства. Телекоммуникационная отрасль играет особую роль в экономике страны. Первый видеозвонок с помощью новой сети символично провели в Музее связи Петербурга. Именно в этом здании почти 30 лет назад состоялось революционный первый мобильный звонок. Мэр города Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Прорывные технологии XXI века опробуют студенты. Одновременно «Мегафон» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) договорились о создании лаборатории 5G. Она будет оборудована тестовой зоной пятого поколения. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ. В ней будет проходить обучение студентов СПбГУ. Учащиеся смогут тестировать и заниматься разработткой цифровых продуктов на основе новой технологии.

Мегафон занимает 28 российского рынка сотовой связи (по итогам 3 квартала 2013 года) по данным AC&M Consulting. Количество абонентов (по данным компании) по состоянию на декабрь 2012 года 94 646 707.