Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 уже появился для предзаказа

Четвертая версия популярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band стала доступна для предварительного заказа в Индии.

11 июня состоится презентация Xiaomi на которой планируют представить новое поколение браслетов Mi Band. В сети достаточно информации о том, что из себя будет представлять новая модель, ожидаемой революции не будет. Покупателей ждет хороший и привычный многим браслет, но с некоторыми улучшениями. Даже третье поколение браслетов практически идеально справлялось со всеми поставленными задачами. Еще до презентации долгожданные браслеты уже появились в индийских интернет магазинах. Пока доступны только для предзаказа. Как и обещали сотрудники Xiaomi, невзирая на некоторые улучшения, цены на браслеты останутся на довольно доступном уровне, как было и с прошлыми версиями. В интернет магазинах Индии базовую модификацию, без модуля NFC, предлагают за 40 долларов. Топовая модель обойдется на десять долларов дороже, но уже будет иметь модуль NFC и некоторые другие отличия от базовой модификации.