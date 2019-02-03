MSI высмеяли цену на подстаку для монитора от Apple

Тайваньская компания Micro-Star International (MSI) выпустила рекламу, и посмеялась в ней над ценой подставки для мониторов, которую компания Apple предлагает за 1000 долларов.

На конференции разработчиков WWDC 2019, проходившей в Конференц-центре им. МакЭнери, в американском городе Сан-Хосе, всемирно известная компания Apple сделала множество анонсов. Представили новую версию MacPro, стоимость которой смутила многих, цена на топовую модель в максимальной комплектации составит около 40 000 долларов. Так же был представлен новый монитор Apple Pro Display XDR, стоимость которого составила пять тысяч долларов. Но больше всего людей смутила цена подставки для этого монитора. Компания Apple предлагает её по цене 999 долларов, это стало поводом для насмешек над ними. Ведь компания Apple в 2011 году предлагала за такие деньги отличный монитор Apple Thunderbolt Display. Интереснее всех на такую цену отреагировали в тайваньской компании Micro-Star International (MSI). Они выпустили рекламу в которой сравнили подставку за 999 долларов с 5k монитором MSI Prestige PS341WU. Стоимость этого монитора составляет 1299 долларов, это при том что он не сильно уступает монитору от Apple и подставка входит в его изначальную стоимость.