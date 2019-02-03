В сеть попали характеристики процессора AMD Ryzen 9 3950X

В сети появилась информация связанная с новыми процессорами от AMD. Ryzen 9 3950X будет иметь 16 ядер и частоту более 4 гигагерц.

На просторах интернета появилась информация касающаяся процессоров нового поколения от известной американской компании Advanced Micro Devices (AMD). Информация была получена с фрагментов слайдов, которые были опубликованы сразу после презентации. Первая информация об этих процессорах появилась еще на 39-й выставке Computex 2019, которая проходила в Тайбее с 28 мая по 1 июня. Тогда о процессорах сказали не очень много, но базовые характеристики уже были показаны. Процессор будет иметь 2 полноценных 8-и ядерных кристала построенных на архитектуре Zen2. Теперь стало окончательно известно, что его базовая рабочая частота будет составлять 3,5 ГГц, а в режиме turbo-boost процессор будет разгоняться до частоты 4,5 ГГц. Ryzen 9 3950X будет доступен на самой распространенной современной платформе АМ4, что сделает этого 32-х поточного зверя, самым мощным игровым процессором на рынке в течении длительного времени.