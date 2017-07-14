В сети появились характеристики BMW M2

На автомобильном портале BMW Blog Slovenia накануне появилась новая информация о BMW M2 нового поколения. Стало известно, что новинка получит новую силовую установку и стильный дизайн.

Как отмечается на портале BMW Blog Slovenia, обновленный BMW M2 обзаведется мощной силовой установкой, представленной 3,0-литровым бензиновым агрегатом, способным выдавать 410 лошадиных сил. Разогнаться до первой сотни автомобиль способен за 4,2 секунды.

О дизайне автомобиля известно что кузов нового BMW M2 будет выполнен в слегка угловатом стиле. Колесные диски у новой модели в размере будут составлять 19 дюймов.

По предварительной информации презентация автомобиля пройдет в Пекине в конце этого месяца.