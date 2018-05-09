Появились фото базовых версий нового кроссовера Kia Sportage

Ранее автокомпания уже выкладывала три фотографии премиальной версии Kia Sportage в спортивном стиле. Сейчас же австралийское подразделение Kia опубликовала снимки более простых версий автомобиля.

В обновленной версии автомобили Kia Sportage получили увеличенные бампера, спереди находятся серебристые гнезда, предназначенные для противотуманок, а также декоративная вставка на всю ширину бампера. Очертания радиаторной решетки останутся прежними, однако ее узор немного поменяется. Колесные диски имеют размер от 16 до 19 дюймов.

В салоне также появилось немного изменений. Производитель поставил новый руль, впечатляет новая безрамочная мультимедийная система. Кроме того, Kia заявила, что в отделке салона будут использованы новые материалы.

Технические характеристики автомобиля будут зависеть от региона продаж. Например, в Австралии автомобиль будет доступен с двигателем объемом 2 литра и мощностью в 150 лошадиных сил. В России же Kia Sportage будет представлен с 2,4-литровым двигателем, мощность которого составит 184 лошадиные силы. Также будут доступны варианты с гибридным двигателем.