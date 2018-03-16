Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

Корейская компания KIA представила альтернативную версию популярного кроссовера KIA Sportage. Отмечается, что речь идёт не о новом поколении модели, а о специальной версии для рынка Китая, которая получит название KIA KX5.

Согласно данным китайских автомобильных порталов, новый кроссовер KIA KX5 в скором времени дебютирует на китайском автомобильном рынке, но при этом знакомый россиянам KIA Sportage четвертого поколения будет реализовываться одновременно с новинкой. Стоит отметить, что в Поднебесной третье поколение кроссовера носит «старое» имя Sportage.

Что касается габаритных размеров, то новый KIA KX5 практически идентичен KIA Sportage для глобального рынка. Так, модель имеет 4 460 мм длины, ширина и высота достигают 1 850 мм и 1 695 мм соответственно, а колесная база растянулась до 2 640 мм.

Новый KIA KX5 в плане дизайна схож с другими кроссоверами корейского бренда, но во внешности новинки можно проследить черты популярного в России KIA Rio. Так, автомобиль имеет угловатые фары, а также хромированную решетку радиатора. Новинка для Поднебесной получит безальтернативный 2,0-литровый атмосферный мотор, мощность которого составляет 161 лошадиную силу. Привод – только передний.