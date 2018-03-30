KIA Sportage GT-Line замечен фотошпионами на тестах

Издание Motor1 опубликовало свежие шпионские снимки обновленного кроссовера KIA Sportage в камуфляже, который заметили во время тестов. Официальная презентация новинки назначена на следующий год.

Специалисты отмечают, что на фотографиях не просто обновленный кроссовер Sportage – на тестирование вывели спортивную генерацию GT-Line. К такому выводу эксперты пришли из-за уникальных дисков большего размера и сдвоенного патрубка выхлопной системы.

Несмотря на камуфляж, можно отметить серьезные изменения в дизайне: инновационная оптика на светодиодах, новые очертания фар в стиле последнего поколения KIA Cerato, который представили в рамках автошоу в Детройте в начале года.

О технической стороне обновленного кроссовера KIA Sportage на данный момент нет информации, однако компания уже сделала заявление, что в моторной линейке появится гибридный силовой агрегат.