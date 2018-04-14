На рендерах показан обновленный KIA Sportage

Недавно в интернете появились рендеры нового южнокорейского кроссовера KIA Sportage. Разработкой первых изображений автомобиля занимались независимые художники популярного издания «Колеса.ру».

Текущее поколение кроссовера KIA Sportage выпускается, начиная с 2015 года. Пока неизвестно, какую внешность получит обновленный автомобиль, так как на тест-драйве переднюю и заднюю части скрывала камуфляжная пленка. На фото видно, что кроссовер получит фонари в стиле нового KIA Ceed, а также возможно изменения коснутся переднего бампера кроссовера. Приблизительно такие перемены стоит ожидать и в задней половине машины.

Когда появится на рынке обновленный KIA Sportage пока держится в секрете. В настоящее время за такой автомобиль, обустроенный 2-литровым мотором с отдаче 150 «лошадок» и передним приводом в РФ придется выложить от 1 279 000 рублей. Полноприводная модификация KIA Sportage с АКПП обойдется россиянам в 1 574 000 рублей. Кроме того, россиянам доступен и дизельный вариант кроссовера с 2-литровым 185-сильным агрегатом за 2 149 900 рублей.