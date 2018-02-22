В интернет попали шпионские фото "заряженного" KIA Cerato GT

Корейская автомобилестроительная компания KIA в скором времени представит спортивную версию обновленного KIA Cerato GT. В настоящее время модель вывели на тест-драйв, а в сети появляются все новые шпионские фото новинки.

Местные специализированные порталы обнародовали шпионские фотоснимки KIA Cerato GT, который проходит испытания на южнокорейских автодорогах. Известно, что на рынке Южной Кореи модель называют KIA K3.

«Заряженный» KIA Cerato GT представят в 2018 году, вероятно во второй половине года. Но более точная информация о появлении машины в дилерских центрах пока неизвестна. Помимо того неизвестно, когда новинка приедет в Россию.

При просмотре выложенных фото становится понятно, что авто снабдили агрессивным обвесом и спортивной выхлопной системой. Также замечен аэродинамический диффузор, свидетельствующий о том, что это действительно спортивный вариант. Согласно непроверенной информации, в моторном отсеке модели разместился 1,6-литровый агрегат с отдачей 200 лошадиных сил. Он сможет работать в паре с 6-скоростной «механикой» и 7-дипазонной АКПП.