Hyundai тестирует бюджетный хэтчбэк Santro

Корейская машиностроительная компания Hyundai вывела на тест-драйв новый небольшой хэтчбэк Hyundai Santro. В интернет уже попали первые фотоснимки новинки, сделанные во время тестов фотошпионами.

Новый компактный автомобиль ориентирован на автомобильные рынки стран Азии. В модельном ряду южнокорейского бренда новый Hyundai Santro расположится между пятидверными хэтчбэками Hyundai Eon и Hyundai Grand i10. Новый компактный хэтчбэк Hyundai Santro сможет достойно побороться за клиентов с такими авто, как Suzuki Alto, Tata Tago и Datsun Go.

Согласно обнародованной инсайдерской информации, в подкапотном пространстве хэтчбэка разместились бензиновые двигатели объемами 0,8 и 1,0 литра, работающие в тандеме с 5-скоростной МКПП или с 4-ступенчатой АКПП. Дебют нового Hyundai Santro пройдет весной нынешнего года.