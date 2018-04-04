Hyundai выпустит спортивный кроссовер Kona N SUV

Корейская машиностроительная компания Hyundai намерена разработать мощный спортивный Hyundai Kona N SUV. В настоящее время инженеры популярного бренда приступили к созданию прототипа новинки.

Вероятно, южнокорейские разработчики создадут автомобиль с системой переднего привода. Следовательно, под капотом концепта может появиться такой же двигатель, каким сейчас оснащают Hyundai i30 N. Отмечается, что от вышеназванного авто Hyundai Kona N SUV может позаимствовать еще элементы подвески и рулевого управления.

В моторном отсеке кроссовера может разместится 2-литровый турбомотор с производительностью в 250 «лошадок». Инженеры Hyundai подчеркивают, что модель уже на этапе производства имеет хорошую востребованность у автолюбителей. Только из Германии пришло 1 400 предзаказов. В настоящее время на рынке ожидают появления Hyundai Veloster N и Hyundai i30 N. Вероятно, спорткупе прибудет в Южную Корею и США.