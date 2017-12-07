В сети обнародовали шпионские фото нового BMW 8 Series

Американские специализированные порталы обнародовали новейшие шпионские фотографии нового купе BMW 8 Series. По словам автора фото, фотоснимки сделаны на предприятии BMW и сообщается о массовое производстве машины.

Обозреватели чешского автомобильного издания Magazin ProDriver CZ обнародовал в своем аккаунте в Facebook новые шпионские фото нового премиального купе BMW 8 Series, которое неизвестно как удалось заснять на заводе. Чешские журналисты сообщают, что авто является полностью серийным.

Следует сказать, что качество фото не лучшее, но при рассмотрении выложенных снимков дизайн серийного BMW 8 Series согласуется с ранее показанным концептом. Новинку снабдили рельефной и зауженной хищной радиаторной решеткой и полностью узкими светодиодными фарами.

По мнению экспертов, данные фото нельзя считать подделкой, так засвеченный BMW 8 Series получил много общего с запечатленным раньше на тест-драйве прототипом. Новинке дадут название BMW 850i, а в моторном отсеке ее разместят 8-цилиндровый 4,4-литровый турбодвигатель. А вот для BMW 860i предусмотрен 6,6-литровый агрегат на 12 цилиндров. BMW 8 Series покажут уже в наступившем году.