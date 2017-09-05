Chery готовит трехрядный внедорожник Tiggo 8

Китайская автомобилестроительная компания Chery вывела на тест-драйв новый внедорожник, получивший три ряда сидений. В интернет уже утекли фотографии новинки.

Как сообщают обозреватели местных порталов, новому автомобилю присвоили наименование Chery Tiggo 8. Он расположится в модельной линейке выше флагманского Chery Tiggo 7. Семиместный кроссовер построят на удлиненной архитектуре Tiggo 5X. Под капот новинка получит 1,5-литровый турбомотор с мощностью 152 лошадиные силы и 122-сильный 2-литровый «атмосферник». Они будут работать в паре с 6-скоростной роботизированной трансмиссией и 5-ступенчатой МКПП и вариатором с передним приводом. При рассмотрении выложенных в сеть шпионских фото становится понятно, что интерьер новинки полностью повторяет салон донора.

В функциональный перечень Chery Tiggo 8 попадут стабилизационная система, цифровой стояночный тормоз, передние защитные подушки, кондиционер, аудиосистема с четырьмя колонками и колесные диски размером 16 дюймов. Новинка выйдет на поднебесный авторынок в первом полугодии 2018 года.