На рынке появится обновленный Chery Tiggo 3

Китайская машиностроительная компания Chery назвала дату выхода на авторынок своего обновленного кроссовера Chery Tiggo 3. Новый автомобиль приедет к китайским дилерам 16 мая 2018 года.

Обновленный Chery Tiggo 3 обустроят другой шумоизоляционной системой, немного переделанными бамперами, иным пластиковым обвесом, дополнительными цветами окраски и иным оформлением легкосплавных колесных дисков. В салоне стоит отметить более качественные отделочные материалы. Машина получит прогрессивный мультимедийный центр с интерфейсом дистанционного управления ассистентами авто при помощи мобильного гаджета.

В моторном отсеке обновленного Chery Tiggo 3 разместился 1,6-литровый бензиновым двигатель с мощностью 126 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-скоростной МКПП и вариатором CVT с передним приводом. Среди опций новинки стоит назвать функцию курсовой устойчивости, камеру заднего обзора, противотуманные осветители, парктроник, кондиционер, шесть эйрбэгов и электрический люк с панорамой.