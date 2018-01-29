Новый Chery Tiggo 4 для России унаследует дизайн Tiggo 8

Китайская автокомпания Chery готовит к выпуску свою новинку Tiggo 5X. В России внедорожник получит название Chery Tiggo 4.

Совсем недавно компания опубликовала снимки своей новинки. Судя по фотографиям, ее дизайн очень похож на Tiggo 8. Так, у Tiggo 5X заметны те же радиаторные решетки, бампера, чего не скажешь про головную оптику и фонари заднего вида.

Планируется, что Chery Tiggo 4 заменит Tiggo 5. У кроссовера та же платформа, что и у Tiggo 8. В России представят автомобиль, оснащенный двухлитровым двигателем, мощность которого достигается 122 лошадиных сил, работая в паре с пятиступенчатой КПП. Ездит автомобиль на 16- и 17-дюймовых легкосплавных колесных дисках.

Стоимость нового кроссовера пока неизвестна. Напомним, что предыдущая версия внедорожника обойдется от 780 тысяч до 1 миллиона 89 тысяч рублей. Выпуск новинки в России запланирован на сентябрь текущего года.