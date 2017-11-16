Mitsubishi представили обновленный пикапа L200 для России

Компания Mitsubishi опубликовала первые кадры обновленной версии пикапа L200 для российского рынка, модели рестайлинг совсем не похожи на своих предшественников.

На импорт поставят автомобили с прежним 4-х цилиндровым дизельным турбодвигателем объемом 2,4 литра, в разных комплектациях мощностью в 154 л.с. и 181 л.с. Производители снижать мощность до 150 л.с. не решились, хотя это было бы довольно выгодно в налоговом плане. Также автомобиль оснащен шестиступенчатой механической КПП, также автомобиль полноприводный с возможностью отключения переднего привода.

Изменения потерпел и салон автомобиля, в свою очередь увеличили грузовой отсек на 15 мм, более надежная тормозная система и подвеска. Клиренс автомобиля составит 220 мм, что на 15 больше прошлой версии. Пикап оснастят светодиоными фарами, подогревом руля, датчиком дождя и света, а также USB-порт на заднем ряду сидений. И колесные диски размером R18.

Старт продаж начнется в марте 2019 года, а объявление стоимостей автомобилей в разных комплектация состоится 21 февраля. На данный момент дорестайлинг стоит от 1 919 000 до 2 552 000 рублей.