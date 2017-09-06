Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP

Английская компания British Motor Corporation показала первые фотографии самой быстрой и мощной модели в своей истории – John Cooper Works GP мощностью в 300 л.с.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом всего в 3000 экземпляров, серийное производство на назначено на 2020 год.

Разгон данного малолитражного автомобиля до 100 км/ч займет 6,1 секунды.

Тест-драйв прототипа прошел в сентябре 2018 года на моторшоу во Франкфурте, однако он был лишен обшивки внутри салона в силу каркаса безопасности, а также оснащен аэродинамическим обвесом по кузову.

На данный момент о технической части автомобиля информации нет, но известно, что он получит 4-х цилиндровый двигатель с турбонадувом, спортивную подвеску и облегченную массу кузова.

Предшественник был хэтчбек в кузове GP 2012 года выпуска. Его тираж составил 2000 автомобилей. Начинка состояла из двигателя мощностью 218 л.с. объемом 1,6 литра и шестиступенчатой механической КПП.

На текущий момент мощнейшим хэтчбеком от MINI является автомобиль с турбодвигателем мощностью в 231 л.с. и объемом 2 литра. Его стоимость составляет от 1 900 000 рублей.